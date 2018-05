Heilbronner Gartenträume Rosen. Kunst. Ambiente.

Ein Jahr vor der Bundesgartenschau zeigt Heilbronn sein großes Gärtnerherz. Alles rund um das Thema Garten, Dekoration und Ambiente gibt es bei der Veranstaltung Heilbronner Gartenträume am 30. Juni und 1. Juli 2018. Rosenhändler, Gärtnereien und Kunsthandwerker - insgesamt mehr als 140 Aussteller - bieten eine riesige Auswahl. Das Gelände zwischen Neckarbühne, Platz am Bollwerksturm und Eishalle lädt zum Bummeln, Einkaufen und Träumen ein. Neu ist in diesem Jahr eine große Indoor-Halle, die Platz für zusätzliche Gartenträume bietet. Neben Livemusik und Fachvorträgen gibt es auch ein buntes Programm für Kinder. Am Samstag hält SWR-Gartenexperte Volker Kugel seine beliebte Grünzeugsprechstunde.