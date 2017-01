Heilbronner Pferdemarkt

× Erweitern Foto: HMG Pferdemarkt Heilbronn

Der traditionelle Pferdemarkt findet bereits im 248. Jahr statt. Zum turbulenten Marktgeschehen werden wieder rund 150.000 Besucher aus nah und fern erwartet. Besondere Anziehungskraft üben der Krämermarkt und die Ausstellung regionaler Firmen, mit über 350 Händlern und über 30 Ausstellern aus, deren vielseitiges Sortiment von Küchengeräten, Dekoartikeln, Bekleidung bis zu Reinigungsmitteln reicht. Eine der Hauptattraktionen werden wieder die Marktschreier sein, die Obst, Fisch, Kräuteröle und vieles mehr anbieten. Sie klopfen freche Sprüche und werben lautstark um Kundschaft. Den Krämermarkt ergänzen Firmen in der Ausstellung am Friedensplatz und ein Vergnügungspark in der Karlstraße. Im Mittelpunkt des Heilbronner Pferdemarktes steht aber auch in diesem Jahr wieder das Pferd. Für die Pferdeprämierung am Samstag (von 10 Uhr – 14 Uhr) und Sonntag (von 8:30 – 13 Uhr) in den Anlagen des Reitervereins Heilbronn am Trappensee werden mehr als 250 Pferde angemeldet.