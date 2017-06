Livemusik, Palmen, Sekt und natürlich Rosen in allen Variationen gibt es beim 7. Heilbronner Rosenmarkt mit Kunsthandwerkermarkt. Mit rund 90 Rosenhändlern, Gärtnereien und Kunsthandwerkern ist der Heilbronner Markt eine der größten Rosenmessen im süddeutschen Raum. Rosen, Garten und Dekoration - zu bestaunen gibt es alles rund um die dornige Schöne. Gärtnereien, Rosenhändler und Baumschulen lassen das Heilbronner Neckarufer in wunderbaren Farben erstrahlen. Alleine die Baumschule Nielsen aus Soltau breitet ihr blühendes Angebot auf 200 Quadratmetern aus. Die Rose ist Programm. Auch abseits der Pflanzenwelt zeigt sie sich in Form von Rosenseife, Rosenstoffen oder Rosendüften. Die riesige Auswahl an Gartendekorationen, zum Beispiel aus Beton oder Keramik sowie allerlei Accessoires für Haus und Garten lassen nicht nur die Herzen von Rosenfans höherschlagen.