Auf der Theresienwiese, direkt am Neckar, findet in diesem Jahr wieder das Unterländer Volksfest in Heilbronn statt. Viele Schausteller mit ihren Fahrgeschäften und Verkaufsständen finden sich hier ein und erfreuen die vielen tausend Besucher. Vom Karussell über Autoscooter bis zum hochmodernen Fahrgeschäft ist alles vertreten. Viele Besucher aus der Region und von weiter her lassen sich dieses große Volksfest nicht entgehen. An zwei Abenden werden große Brillantenfeuerwerke zu sehen sein. Für das leibliche Wohl der vielen Gäste sorgen die Stände auf dem Festgelände und die hiesige Gastronomie. Das Unterländer Volksfest in Heilbronn startet im Jahr 2017 am Freitag nach Beginn der Sommerferien.

Das Heilbronner Volksfest findet wieder zum Traditionstermin auf der Theresienwiese und mit großem Abschlussfeuerwerk statt. Das Volksfestbier dafür wurde bereits Mitte März eingebraut und die traditionellen Göckele kommen natürlich wie immer schlachtfrisch in den Grill. Gut 100 Attraktionen hält das diesjährige Heilbronner Volksfest für seine Besucher bereit – darunter das brandneue Hochfahrgeschäft "Maxximum", spaßbringende Fahrgeschäfte wie "Turbo Force", der Autoscooter "Thunder Road", Gokart-Rennbahn "Indianapolis", Fahrgeschäft "The Real Shaker", "Wilde Maus", "Musik Express", Riesenrad "Juwel", oder Kettenkarussell "Wellenflug". Zudem bieten über ein Dutzend Kinderattraktionen ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm mit vielen altersgerechten Fahrmöglichkeiten.Nach dem traditionellen Fassanstich durch Oberbürgermeister Harry Mergel heißt es wieder: ein Prosit der Gemütlichkeit.

Programm:

Freitag, 28. Juli 2017

18 Uhr Eröffnung und Fassanstich durch Oberbürgermeister Harry Mergel. Zu Gast ist Christoph Sonntag.

18 bis 20 Uhr Trachtenspecial: Jeder Gast in Dirndl oder Lederhose erhält am Counter 1 Maß gratis.

Samstag, 29. Juli 2017

18 Uhr SWR3 Party: Der SWR3 Top-DJ rockt im Wechsel mit den Lollies die Bühne

Sonntag, 30. Juli 2017

11:30 bis 14:30 Uhr Frühschoppen mit Livemusik vom Musikverein Grumbach

ab 17 Uhr Champions-Day mit erfolgreichen Unterländer Sportlern

Montag, 31. Juli 2017

Göckelesmaier-Tag: das halbe Göckele statt 8,20 Euro für nur 6,60 Euro, ganztägig

HNV-Tag: Ermäßigungen für HNV-Abonnenten und Ticketinhaber

Dienstag, 1. August 2017

Haller Löwenbräu-Tag: ganztägig die Maß Bier zum Superpreis: statt für 8,20 Euro für nur 6,60 Euro

Mittwoch, 2. August 2017

14 bis 24 Uhr Spartag mit stark ermäßigten Preisen

16 bis 17 Uhr Kinderprogramm im Festzelt

Sonntag, 6. August 2017

11:30 bis 14:30 Uhr Frühschoppen mit Livemusik vom Musikverein Kirchhausen

ca. 22:30 Uhr großes farbenprächtiges Feuerwerk

Für Stimmung im Festzelt sorgen:

28.07. bis 29.07. Lollies

30.07. bis 01.08. MAXXX

02.08. bis 06.08. Grumis