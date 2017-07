Heilbronner Volksfest

Mit dem gemütliche eingerichteten Göckelesmaier-Festzelt und einem bunten Bühnenprogramm bietet das Fest einen Mix aus Tradition, Genuss und Party.

Programm

Freitag, 28. Juli

Traditionelle Eröffnungsfeier um 18 Uhr samt Fassanstich mit Oberbürgermeister Harry Mergel. Es spielt der Musikverein Auenstein und beste Unterhaltung gibt’s wieder mit dem bekannten Stuttgarter Comedian Christoph Sonntag.

Wer heute zum Trachten-Tag in Spitze, Mieder, rauschenden Röcken, in karierten Oberhemden und Lederhosen erscheint, wer einen feschen Filzhut trägt oder die gestrickten Strümpfe bis zu den Knien, kann sich über eine Gratis-Maß freuen! Dafür haben wir von 18 bis 20 Uhr einen speziellen Trachten-Counter eingerichtet – einfach in Tracht vorbeischauen und Freibier sichern!

Samstag, 29. Juli

Nach dem tollen Erfolg im letzten Jahr gibt es wieder eine SWR3 Party mit Top-DJ Kemal Goga, der ab 18 Uhr im Wechsel mit der Partyband Lollies die Bühne rockt. Dazu gibt es die Fotobox „Bäämbox“ – die Kult-Photobooth-Box mit Sofortausdruck!

Montag, 31. Juli

Am Göckelesmaier-Tag läuft der Göckelesgrill heiß, wenn das 1/2 Göckele für nur 6,60 € statt für 8,20 € schmeckt – und das den ganzen Tag von 12 - 24 Uhr! Guten Appetit!

Außerdem haben ÖPNV-Nutzer von 14 - 21 Uhr besonders gute Karten. Der HNV lädt wieder zum HNV-Tag: Fahrscheininhaber feiern dann extra günstig.

Gegen Vorlage eines gültigen HNV-Fahrscheins am Info-Stand im Festzelt erhalten alle Inhaber eines HNV-Abonnements oder eines HNV-Semester-Tickets einmalig eine Maß Bier oder zwei alkoholfreie Getränke gratis*!

Alle anderen HNV-Fahrgäste erhalten einmalig eine Maß Bier zum halben Preis*. *zzgl. jeweils 0,80 € Bedienungsgeld

Dienstag, 1. August

Beim Haller Löwenbräu-Tag darf das eigens gebraute Volksfestbier der Privatbrauerei Haller Löwenbräu in Strömen fließen – von 12 - 24 Uhr erhält jeder Gast eine frisch gezapfte maß bier zum Sonderpreis von nur 6,60 €! Prost!

Mittwoch, 2. August

Stark ermäßigte Preise überall auf der Theresienwiese locken beim Spartag für alle von 14 - 24 Uhr für Wiesenspaß. Kinderprogramm im Festzelt von 16 - 17 Uhr plus Gratis-Kinderschminken vor dem Festzelt.

Donnerstag, 3. August

Der für Firmen und Gruppen interessante Maiers Feier-Abend bietet ganz besonders viel Vergnügen: 1 Tisch für 10 Personen, inklusive 10 halben Göckele und 10 Maß Bier kann für nur 99 € statt 164 € per Telefon oder Email bis zum 21. Juli 2017 gebucht werden.

Sonntag, 6. August

Auch am letzten Sonntag wird ab 12 Uhr beim Frühschoppen gefeiert bei Livemusik vom Musikverein Kirchhausen. Gegen 22.30 Uhr lassen wir es besonders krachen mit einem großartigen Feuerwerk zum Abschluss.

Info: Wie jedes Jahr schlemmt es sich beim Göckelesmaier über Mittag ganz hervorragend – und vor allem günstig! Das 1/2 Göckele oder eine Maß Bier gibt‘s täglich (außer Sonntag) zwischen 12 und 14 Uhr für jeweils nur 6,60 € anstatt 8,20 €.