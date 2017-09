Heilbronner Waldnacht

Den Startschuss gibt der Erste Bürgermeister Martin Diepgen zusammen mit den Jagdhornbläsern am Jägerhaus. Anschließend können die Gäste in die faszinierende und lebendige Welt des nächtlichen Waldes eintauchen. An verschiedenen Stationen des drei Kilometer langen Rundwegs können die Besucher fühlen, tasten und schmecken, Tierstimmen hören, Waldgeschichten und Märchen im Laternenlicht lauschen oder in einem romantisch beleuchteten Labyrinth buchstäblich den Weg zur Mitte finden. An der Grillstelle laden Lagerfeuer und Schwedenfackeln zum Verweilen und zu Wildspezialitäten ein.