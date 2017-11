Heilbronner Weihnachtscircus

× Erweitern Weihnachtscircus

Die große internationale Circus-Gala zur Weihnachtszeit

20. Dezember 2017 – 7. Januar 2018

Der Heilbronner "Kult-Circus" präsentiert auch 2017 wieder ein komplett neues, internationales Spitzen-Programm.

Die Produzenten Sascha Melnjak & Uwe Gehrmann haben es sich wieder einmal zum Ziel gesetzt, eine völlig neue Super-Show zusammen zu stellen mit vielen Tieren und spektakulärer Artistik – Circus in Reinkultur "at it’s best"!

Die Internationale Circus-Gala zur Weihnachtszeit - der Heilbronner „Kult-Circus“ ist wieder da – mit einem komplett neuen, internationalen Spitzen-Programm. In diesem Jahr wieder mit der traditionellen Manege und dem Geruch nach frischem Sägemehl, getreu dem Motto Menschen, Tiere, Sensationen – klassischer Circus in höchster Vollendung. Der Weihnachtszirkus in der Käthchenstadt wird erneut zum schwäbischen „Monte Carlo – Circus Festival“! Erleben Sie edle Pferde, exotische Tiere sowie Weltklasse Artisten und einzigartige Künstler im großen Zirkuszelt auf der Heilbronner Theresienwiese. Selbstverständlich gibt es veranstaltungsbegleitend wieder eine vielfältige Gastronomie in der gewohnt gemütlichen, weihnachtlichen Atmosphäre mit Weihnachtsmarkt, unzähligen geschmückten Christbäumen und nostalgischen Circuswagen im großen, beheizten Foyer-Zelt! Ein einzigartiges Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Die Produzenten Sascha Melnjak & Uwe Gehrmann haben es sich wieder einmal zum Ziel gesetzt, eine völlig neue Super-Show zusammen zu stellen mit vielen Tieren und spektakulärer Artistik – Circus in Reinkultur „at it´s best“!