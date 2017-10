× Erweitern Weihnachtsmarkt Heilbronn

Weihnachtliche Stimmung kehrt alljährlich im Herzen der Stadt am Neckar ein, wenn der Heilbronner Weihnachtsmarkt zur Adventszeit seine Pforten öffnet und das abendliche Lichtermeer erstrahlt.

Auf dem Marktplatz, Kiliansplatz, in der Sülmerstraße und der Fleiner Straße werden in über 70 dekorativ geschmückten Holzhäuschen tausende Geschenkartikel angeboten. Dazu erstrahlt die ganze Innenstadt vom Neckar bis zur Allee in einer festlichen Weihnachtsbeleuchtung. Die Düfte von gebrannten Mandeln, kandierten Äpfeln, Bratwürsten, Glühwein und Lebkuchen verführen die Besucher, ob klein oder groß, zum Schlemmen und Genießen. Als besonderes Souvenir gilt der dekorative Keramikbecher mit dem Motiv der Kilianskirche, in dem Glühwein, Kinderpunsch oder heißer Tee ausgeschenkt wird.

Täglich von 11 Uhr bis 20 Uhr Am 04.12. bis 19 Uhr Almhütte & Scheune So. - Mi. bis 21 Uhr Do. - Sa. bis 22 Uhr Am Samstag, 2. Dezember 2017 ist Nightshopping! Die Verkaufsstände und der Handel sind bis 23 Uhr geöffnet.