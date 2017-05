Heilbronx de Luxe – Chill, Grill and Dance

Ladies and Gentlemen und Freunde der gepflegten Tanzmusik.... "chill, grill & dance" feiert dieses Jahr seine Premiere. Bei trockenem Wetter werden wir zu unserer gewohnten Partylocation im Pfläumli zusätzlich auch noch eine Open-Air Disco mit leckerem Grillfood und eine Außen-Bar aufbauen. Das garantiert auch im Außenbereich ein chilliges Miteinander zu sanften Tönen mit feinen R&B Rhythmen.Willkommen zu einer kleinen musikalischen Zeitreise ins Heilbronx und Neckarsulm der 80er/90er. Ob LOGO, Le Freak, Living oder Henderson, das war die Zeit in der wir noch richtig (ab)gefeiert haben und die Nächte länger als die Tage waren. Und das nicht nur am Wochenende, genau … das Party-Wochenende ging damals schon am Donnerstag los, viele fragen sich heute noch, wie sie die Freitage im Job überstanden habe … schöne Zeiten.„DJ Double D“ aka Dede Schuster und „DJ Georgie“ aka Georg Schmitt standen damals schon für Euch im Henderson und im LOGO an den Turntables und legten diesen Sound für Euch auf. Sie wissen also ziemlich genau, was ins Ohr rein muss, um das Tanzbein zum Schwingen zu bewegen. Und das am besten in einer Atmosphäre, in der wir nicht das Gefühl haben, wir ständen im Tanzwettbewerb mit unseren Kindern und Kindeskindern. Dafür ist das Pfläumli wie geschaffen!Unser Motto: Clubbing für Erwachsene … „ we are family“!