Jeder kennt ihn gegen Bauchschmerzen: Fencheltee, oft in Kombination mit Anis- und Kümmelsamen. Welche anderen Früchte und Samen noch heilende Kräfte und nährreiche Stoffe besitzen, das beleuchtet Gartenexpertin Dr. Franziska Kubisch: Bei zwei Sonntagsführungen in den Hohenheimer Gärten erklärt sie, was Weißdorn-, Schlehen- und Holunder-Früchte so alles können.

14:00 – 15:00 Uhr und 16:00 – 17:00 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten unter fcubique@posteo.de