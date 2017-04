Heilpflanzen bestimmen und anwenden

Begleitend zur begrünten Stadtbücherei gibt es in der Kalebskelter eine Ausstellung zu Heilpflanzen.

Bei einer Büchereibegrünung darf das Thema Heilpflanzen nicht fehlen. Mit Unterstützung der Adler-Apotheke in Metzingen werden gesammelte Heilpflanzen in der Bücherei gezeigt und ausgestellt. Die Ausstellung soll die wundersame Schönheit und den Reichtum der Heilpflanzen unmittelbar erfahrbar machen. So können die Pflanzen während der Ausstellung betrachtet beschnuppert und bestimmt werden. Das macht das eigene Sammeln einfacher und die Bestimmung sicherer. Die Kräuterspezialisten der Adler-Apotheke führen durch die Ausstellung und geben hilfreiche Tipps zur Bestimmung, dem Sammeln und der Anwendung von Heilpflanzen.

Für eine gute Planung bittet die Stadtbücherei um Anmeldung zur Eröffnung unter 07123 92 51 40.