Heilpflanzen bestimmen und anwenden

Bei einer Büchereibegrünung darf das Thema Heilpflanzen nicht fehlen. Mit Unterstützung der Adler-Apotheke in Metzingen werden gesammelte Heilpflanzen in der Bücherei gezeigt und ausgestellt. Die Ausstellung soll die wundersame Schönheit und den Reichtum der Heilpflanzen unmittelbar erfahrbar machen. So können die Pflanzen während der Ausstellung betrachtet beschnuppert und bestimmt werden. Das macht das eigene Sammeln einfacher und die Bestimmung sicherer.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei Kalebskelter zu sehen. Montag 11 bis 19 Uhr, Mittwoch 9 bis 17 Uhr, Donnerstag 11 bis 19 Uhr, Freitag 11 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr.