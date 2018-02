Heimat ist wo …!

In dieser Kooperation zwischen dem Stadtjugendring Stuttgart e.V. und dem Forum 3 e.V. zeigen wir außergewöhnliche Dokumentarfilme. Bei der Vorführung aktueller Dokumentarfilme sind entweder RegisseurIn oder ExpertInnen zum Thema eingeladen. Mit diesen findet nach dem Film eine Diskussion statt.

Junge Menschen haben höchst unterschiedliche biografische Bezüge zum Begriff Heimat. Die Vielschichtigkeit der Perspektiven versucht die mit Jugendlichen aus unterschiedlichen sozialen Bildungsschichten und mit verschiedenen kulturellen Hintergründen produzierte Filmreihe abzudecken. Was heißt Heimat, Deutsch-Sein, MigrantIn-Sein und Nationalgefühl für junge Menschen in Deutschland heute? Was verbirgt sich hinter den Begriffen Nation und Vaterland und worauf beruht ein positives oder negatives Nationalbewusstsein?