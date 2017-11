Heiner Geißler im Gespräch

Die Reihe AUTOR IM GESPRÄCH ist eine Kooperation zwischen der Stadtbibliothek Reutlingen, dem SWR, der Kreissparkasse Reutlingen und OSIANDER.

„Jeder intelligente Katholik ist im Innern auch immer ein Protestant.“ Heiner Geißler

War Martin Luther ein Pazifist oder ein Opportunist? Woher kam seine Polemik, ja sogar sein Hass auf Bauern, Wiedertäufer und Juden? Heiner Geißler schildert, wie Luther mit seiner Lehre Teile der katholischen Theologie zerstörte und geht der Frage nach, ob die lutherische Theologie, wie Max Weber meint, mit dem Kapitalismus zusammenhängt.

Was müsste Luther heute sagen? ist eine sehr persönliche Annäherung an den Reformator Martin Luther durch den Jesuitenschüler und Katholiken Heiner Geißler. Könnte Martin Luther auch heute die Welt verändern? Geißler spannt einen Bogen zwischen Luther und Papst Franziskus. Und er zeigt, warum es zu einem Unglück für die ganze Menschheit werden muss, wenn die Einheit der Kirchen von den Verantwortlichen weiter verhindert wird.

Dr. Heiner Geißler, geboren 1930, war 25 Jahre lang Mitglied des deutschen Bundestages, Landesminister in Rheinland Pfalz, Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit in Bonn und gilt als einer der besten politischen Redner der Bundesrepublik. Er ist Autor zahlreicher Bücher, u.a. der Bestseller Was würde Jesus heute sagen? und Sapere aude!.