Heiners Schmuckschatulle „special“: Kondschak lädt ein und sorgt für Übersetzungen

„Übersetzen“ kann im Künstlerischen bedeuten, vom einen Genre in ein anderes zu übertragen. Texte werden zu Bildern, Melodien werden „vertanzt“, Gedichte in Gebärden übersetzt und große Dichtungen ins kleinste Format gebracht... Was Heiner Kondschak aus der Schatulle holt, wird – wie immer – nicht vorher verraten. Freuen können Sie sich in jedem Fall aber auf einen Abend voller Abwechslung, Schmunzeln und Lachen, auf Ernstes, Bekanntes und Neues, auf Musik, Theater, Lyrisches, Comedy oder Tanz. Kurz: Ein nicht alltägliches Programm, gewohnt ungewöhnlich moderiert und mit Eigenem angereichert von Heiner Kondschak.