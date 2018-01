Heisse Ecke

Am Imbiss "Heiße Ecke" trifft sich ganz St. Pauli. Die Pinneberger Jungs Mikie, Frankie und Pitter, das Liebespaar Straube, der Hehler Henning, Hannelore von der Nachtschicht oder die Huren Nadja, Sylvie und Martina:

Für sie alle ist die "Heiße Ecke" ihr Marktplatz, für 24 Stunden oder fürs ganze Leben. Hier fallen sie sich in die Arme - oder in den Rücken. Hier gibt's schnell 'ne Currywurst auf die Hand und 'nen kessen Spruch gratis obendrauf. Hier treffen Lebenskünstler auf Versager und ganz normale Menschen auf ihr Schicksal.Die mitreißende Musik von Martin Lingnau und die Songs von Heiko Wohlgemuth haben den Schmiss der hektischen Großstadt und balladeske Züge in den bewegenden, sanften Liedern die in ihrem Facettenreichtum das ganze Gefühl zwischen Reeperbahn und Herbertstraße spürbar machen.

Wieder im Programm ab 5. Juli 2017 und zusätzliche Termine wegen großer Nachfrage!

Regie: Susanne HeydenreichBühnenbild: Siegfried AlbrechtKostüme: Sybille SchulzeChoreografie: Sorina KieferMusikalische Leitung: Mikael Bagratuni

Besetzung: Susanne Heydenreich, Bernadette Hug, Sorina Kiefer, Kira Thomas, Jenny Winkler - Sascha Diener/ Mikael Bagratuni, Dirk Emmert, Irfan Kars, Ambrogio Vinella

Gefördert durch den Verein der Freunde des Theaters der Altstadt e.V.

Aufführungsrechte: Hartmann & Stauffacher Verlag für Bühne Film Funk und Fernsehen, Köln

