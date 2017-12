Warum ist Feinstaub aus Holzöfen und Co. problematisch? Ist das Heizen mit Holz wirklich klimaneutral? Was kann ich tun um für umweltfreundliche Wärme in meinem Haus zu sorgen und wie bediene ich meinen Kaminofen richtig?

Antworten auf diese Fragen gibt die mobile Ausstellung "Heizen mit Holz" der Deutsche Umwelthilfe e.V. und des Danish Ecological Council, die vom 24. Januar bis 06. Februar 2018 im Foyer des Rottenburger Rathauses zu sehen sein wird.

Auf den sechs Infotafeln werden folgende Themen behandelt: