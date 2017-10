Der Autor Rainer Moritz liest aus seinem Buch „Helden des Südwestens. Was wir lieben: Lurchi, Löw und Laugenbrezel“

Was gibt unserem Dasein Sinn, wenn wir irgendwo zwischen Freiburg, Stuttgart, Ilsfeld und Schwäbisch Gmünd leben? Welche Idole haben wir einst abgöttisch geliebt, wer oder was hat noch heute einen ganz besonderen Platz in unserem Herzen?

Der gebürtige Heilbronner Rainer Moritz gesteht an diesem Abend ohne Scham, wen er angehimmelt hat und wen er heute noch verehrt. Gotthilf Fischer womöglich, Andrea Berg, Kommissar Bienzle und Steffi Graf. Voller Sympathie, aber mit feinem Spott und viel Selbstironie offenbart er, was ihm Knorr-Suppen, die Schlager-Skala, der VfB Stuttgart, Lurchi und die Capri-Sonne bedeuten. Freuen Sie sich auf eine kurzweilige Reise in die Vergangenheit!