Helena Waldmann - Eien Grenzerfahrung

Wir wollen keine Grenzen. Wir wollen Grenzen überwinden und Neues lernen. Aber wir wollen beim Erkunden des Neuen nicht gestört werden, nicht durch Fremde. Mit dem alten theatralischen Mittel der Mauerschau – einer erzählt

uns, was er jenseits der Mauer sieht, und wir müssen ihm glauben – konfrontiert die Tanzregisseurin Helena Waldmann das Eigene und das Fremde, betrachtet „uns“ und „die anderen“ erneut mit der globalen Sichtweise, mit der sie schon in

Letters from Tentland oder Made in Bangladesh unser eurozentrisches Weltbild in Frage stellte. In ihrer neuen Produktion, die im März 2017 Premiere feiert, sucht Waldmann die fehlenden Bilder von der anderen Seite, thematisiert die Grenze

und unsere Versuche, sie zu überwinden – innerlich oder äußerlich, hin oder zurück.

In Koproduktion mit COLOURS International Dance Festival