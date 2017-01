× Erweitern Helge Schneider

RADIO POLLEPOPP

(!!!kein playback!!! KEIN WITZ !!!kein playback!!!)

Im Winter gibt es Sonderkonzerte des Klavierkomikers.

Für die Soloauftritte "back to the roots" mit dem vielversprechenden Titel RADIO POLLEPOPP hat sich die musikalische Dauerwurst das Motto mal wieder mehr als aus den Fingern gequetscht: Ja, es bedeutet rein gar nichts! Außer vielleicht: quatsch as quatsch can! Im Überblick der letzten Jahrzehnte tauchten immer mal wieder Schneidersche Soloauftritte in besonderen Häusern auf. Helge: ..."Jedes Haus ist etwas Besonderes."

Der Meister behält sich vor, einen Teekoch mitzubringen: "Ich brauche ab und zu 'ne Tasse Teeeeee!"

Der vielfach ausgezeichnete Sonderling (ich bin kein Typ fürs Boulevard...ich wäre sonst sicherlich Zehnkämpfer geworden. Die Hose hatte ich ja schon... man beachtete mich kaum) sucht immer wieder die Gegend ab nach eventuellen Nachfolgern, in wenigen Jahren will er in Rente gehen und lässt ausrichten: "Niemals denke ich ans aufhören!"

PS: Im nächsten Sommer wird er dann wieder mehr Krach machen...