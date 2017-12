× Erweitern Helge Schneider

Ene Mene Mopel - Der Event für di/en intelligente/n Frau/Mann und Andere. Willkommen!

Dass internationale Verhaltensforscher herausgefunden haben, dass Popel essen das Immunsystem stärkt und außerdem noch chic ist, wurde dem Extremcomposer und Special-Dance, Music und Entertainment-Guru Helge Schneider erst nach dem Herausfinden zugetragen, in dem jemand ihn mit einer Geheimnummer anrief. Da stand jedoch der diesjährige Titel seiner Personality-Tour 2-18 schon mehrere Monate fest. Ich habe es immer gewusst, aber nie darüber diskutiert. Der Zeitzeuge (Unterschrift Salt II - Verträge / 18.6.1979 Breschnew/Carter) erinnert sich: Ich habe von all dem nichts mitbekommen. Auf seiner Tournee durch die Konzerthäuser Mitteleuropas (die Anfangszeiten entsprechen selbstverständlich MEZ) will der international anerkannte Superstar (Apfelsinenesser) auch seine neueste Brille tragen: 0,75 Weit / 2,5 Nahbereich - Gleitsicht. Die Form des Gestells hält er aber noch geheim. Hier jetzt die Fragen zur Musik: Wie viel ist improvisiert, Herr Schneider? Alles und Nichts. Zweite Frage: (Schneider wehrt ab). Wir hatten nur eine einzige Frage zugelassen, danke, auf Wiedersehen. So.