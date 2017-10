Helge und das Udo - Ohne erkennbare Mängel

Nach 12 Jahren haben sich Helge Thun und Udo Zepezauer schweren Herzens dazu durchgerungen ihren Zeitungkritiken Glauben zu schenken und wider willig akzeptiert, dass sie gut sind. Der Originaldialog lautete: „Helge: »Wir sind gut.« Udo: »Stimmt.«“ Darum machen sie in ihrem fünften Programm genau da weiter wo andere aufhören: sie spielen, singen und improvisieren auf höchstem Niveau und sind dabei unschlagbar komisch. Ein ganzer Tatort in Sc hüttelreimen? Ein atemberaubend monotoner Dialog über einen Handstand am Sandstrand? Ein Wellness Medley quer durch alle Musikgenre? Oder ein komplett improvisier ter Sketch mit SMS-Sätzen? Die Zuschauer lassen bis jetzt keine ernsthaften Zweifel am komischen Talent der beiden aufkommen, also sind ihrer Meinung nach auch keinerlei Mängel zu erkennen. „Helge: »Sind wir wieder gut?« Udo: »Von mir aus!«“