Der Isländer Helgi Jonsson ist ein richtiges Multitalent. Klassisch ausgebildet an der Posaune ist er Sänger und Songwriter, Komponist, Pianist und Gitarrist. Er ist der Meister der leisen, zum Himmel steigend schönen Töne, kann aber auch eine rohe, dynamische und eigenwillige musikalische Seite zeigen.

„Seit die beiden Frauen Teil meiner Band sind habe ich das Gefühl, dass meine Musik so richtig aufgeblüht ist. Tina und Marianne haben dieses unglaubliche Feingefühl, das so wunderbar zu meiner Musik passt. Es macht mir so viel Freude mit diesem Quartett zu spielen und ich glaube das Publikum kann unsere Verbindung spüren!“

„Ich habe gerade mein neues Album fertiggestellt und wir werden eine Handvoll neuer Songs spielen, was immer für eine extra Portion Energie auf der Bühne sorgt.“

Bekannt ist Helgi Jonsson unter anderem durch seine langjährige Zusammenarbeit mit seiner Frau Tina Dico aber auch durch die eigene Musik und zahlreiche weitere Kollaborationen. Seine Posaune ist auf vielen Veröffentlichungen isländischer Künstler wie Sigur Rós, Damien Rice und Alexi Murdoch, sowie von deutschen Künstlern wie Boy und Philipp Poisel zu hören. Im letzten Frühjahr veröffentlichte Helgi Jonsson seine EP „Vaengjatak“, eine Kollektion von sechs Liedern, gestrickt um das Klavier und seinen Gesang.