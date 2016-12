Helgoland Fotokurs

Der Schwerpunkt dieses Kurses wird die Robbenfotografie auf der Helgoländer Düne sein. Von November bis Ende Februar ist Wurfzeit bei den Kegelrobben. Möglicherweise können Jungrobben und vielleicht eine Robbengeburt fotografiert werden.

Kursleistungen: Jeder Kurs beinhaltet an allen Tagen die fotografische Betreuung vom Vormittag bis in die Abendstunden. Durch kleine Gruppen mit maximal 10 Teilnehmern ist eine individuelle Betreuung aller Teilnehmer sicher gestellt. Je nach den Wetterbedingungen vor Ort werden neben der Natur- und Tierfotografie weitere fotografische Gebiete wie die Available-lightfotografie, die Reisefotografie oder andere Bereiche auf Wunsch der Teilnehmer abgearbeitet. Nach einer ersten Inselerkundung am Nachmittag des ersten Kurstages werden wir bei einem gemeinsamen Abendessen eine kleine Vorstellungsrunde durchführen. Im Anschluss daran findet eine Einführung in die fotografischen Besonderheiten der Insel sowie eine fachkundige Einführung in die Helgoländer Tierwelt durch die Dünenrangerin Katharina Tilly statt. Zur Halbzeit jedes Kurses findet eine Bildbesprechung (Beamer) statt, bei der die bisherigen Ergebnisse besprochen und weitere Aktionen geplant werden können.