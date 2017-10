× Erweitern Helloween

Pumpkins United World Tour 2017 - 2018

Es ist die Sensation für alle HELLOWEEN-Fans: Jahrelang haben sie daran geglaubt und immer wieder danach gefragt jetzt ist es soweit: Im Herbst 2017 stehen Michael Kiske und Kai Hansen wieder gemeinsam auf einer HELLOWEEN-Bühne und lassen das legendäre Original-Line-up der Band auferstehen. Zum Mitschreiben: Weikath, Kiske, Hansen, Grosskopf spielen HELLOWEEN-Klassiker live und auf einer gemeinsamen Tour. Riesennummer. Wahnsinn. Aber das ist noch nicht alles! Unter der Flagge "Pumpkins United" gehen sogar alle Kürbisköpfe an den Start also Andi & Michi an den Vocals, Kai & Weiki & Sascha an den Gitarren und Markus & Dani in der Rhythmusfraktion.HELLOWEEN sind zweifellos einer der respektiertesten Metal-Exporte Deutschlands und werden gemeinhin als die Gründer des Melodic Speed Metal angesehen. Als Urväter des Genres sind sie eine der einflussreichsten Metalbands des Planeten. Im Laufe einer unglaublichen Karriere, die 1984 startete, haben HELLOWEEN weltweit auf unzähligen Festivals gespielt. Drei Jahrzehnte Weltkarriere, die sie 2015 mit dem "Hellbook" offiziell feierten. Dabei entstand auch die Idee zu Pumpkins United: Sowohl die "Jubiläumsbibel" als auch die Touren mit Kai haben den Jungs vor Augen geführt, dass diese Bandgeschichte nach einem weiteren Kapitel schreit. Michael Kiske beschreibt es so: "Mit Unisonic einen Original-HELLOWEEN-Track zu spielen war schon ein Flashback, aber im Original-Line-up und mit Andi Gas zu geben wird etwas ganz Besonderes. Die Zeit ist reif!" Die Chemie zwischen Kiske, Hansen, Weikath und Grosskopf ist einzigartig und erlebt nicht zuletzt euretwegen ihr Revival: Ihr habt nie aufgehört es euch zu wünschen jetzt kommt das Mega-Event live, in voller Besetzung und schwer verkabelt auf Tour und am 11. November auch auf die Bühne der Stuttgarter Porsche-Arena."Während der Entstehung des Hellbook zum 30. Jubiläum wurde uns erst richtig klar, was wir geschafft haben und dass unsere Geschichte noch lange nicht zu Ende geschrieben ist." Michael Weikath.