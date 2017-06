Die MIR Stuttgart e.V. präsentiert das Henkersfest 2017

vom Mittwoch 26.07. bis Samstag 29.07.2017 auf dem Wilhelmsplatz in Stuttgart Mitte / Süd:

Mittwoch 26.7.2017

18.00 Uhr

Kochkraft durch KMA - Alles muss, nichts kann!

Die Kochkraft findet sich Ende 2014 im Studio ein und legt los. Die vier Mitglieder aus Duisburg/Köln/Bonn ziehen von Anfang an am Strang und haben keinen Bock auf die Kinderkrankheiten kleiner Bands. Auftritte ohne Merch, hundert Jahre bis zum ersten Release, lahmes Booking, langweilige Bühnengestalten, Videos ohne Talent und Produktionen ohne Mumm und Eier? -> nö! So wird kräftig gerührt und das Motto „Alles muss, nichts kann!“ ist mehr als ein kleiner Gag in der Bandinfo. 2 EPs und 3 Videos werden vorbereitet in den Rucksack gepackt um Proviant zu haben, bevor es im Mai 2015 raus geht. Raus auf die Bühne, und rein ins Geschehen. Die erste EP wird released und Gigs folgen, die zweite EP kommt und die Festivals werden mitgenommen. Nach wenigen Auftritten ist klar, dass die Bühnenshow kompromisslos ist und am unberechenbarsten für die Musiker selbst daherkommt. Sabotage und Klingelmännchen als Programm. Die Kombination aus Wahnsinn, Fettheit und Kindergarten polarisiert stark und hinterlässt nicht selten zerfurchte Zuhörer. Manchmal ist ein Zuhörer begeistert und der nächste verzweifelt, manchmal ist der eine aber auch bereits in sich selbst zerrissen und weiß nicht: wie soll ich es begreifen? Doch wer sagt eigentlich, dass begriffen werden muss? Neben dem Livegeschehen wird weiterhin Content generiert. Anfang 2016 wird die kommende EP recorded, ein Livevideo vom Traumzeit Festival wird produziert und der Song „Unser nächster Song wird bestimmt'n Hit“ bekommt ein eigenes Musikvideo spendiert. Kochkraft durch KMA sind überall am Start und sind in den eigenen Reihen absolut aufgestellt, sind emsige Booker, Songwriter, Texter und kreative Produzenten. Während die aktuelle EP „Kommando Pappenheymer“ im Verlag „Kick The Flame“ released wird, wird bereits Material für den kommenden Longplayer gesammelt.

20.30 Uhr

Martin Goldbaum

www.martingoldbaum.de

Mal Country, mal Rock´n Roll, mal Chanson Viel Musik, viel Humor und Tiefe in einer Person ˆ Martin Goldenbaum Der Musiker gehört zu den interessantesten Newcomern in der deutschsprachigen Musikszene. Auf 14 Songs liefert der Berliner Musiker Textzeilen mit einem schrägen kleinen Dreh, über die man nachdenken, aber auch schmunzeln möchte. Als Entertainer mit Wortwitz und Melancholie hat er sich seinen festen Platz unter den hiesigen Liedermachern geschaffen. Als Rock-Poeten kann man Martin Goldenbaum durchaus bezeichnen: in seiner Musik treffen provokante und witzige Texte auf tanzbaren Rockabilly und dynamische Gitarrenriffs. Kaum ein anderer Künstler besingt so viele Facetten des Lebens und bringt dabei so viele Musikstile zueinander. Humorvoll und bitter beschreibt Goldenbaum das Beziehungsleben: ≥Verzeih mir diesen Kraftausdruck, dass ist nicht meine Art (∑) immer wenn ich denk, jetzt ist alles in Butter, klingst du wie deine Mutter„ (Was ich gerade denke), bis hin zur Aufforderung bei allen Hiobsbotschaften optimistisch ≥unbequem und kritisch„ zu bleiben. Goldenbaum will nicht allen gefallen, wie er selbst singt: ≥Ich steh hier nicht, um dich zu bespassen. Ich stehe hier, weil ich nicht anders kann„ (Ich geh` mit deiner Freundin tanzen). Goldenbaum geht seinen Weg, spielt mehr als 80 Konzerte im Jahr und sein letztes Album "Optimist", das Fünfte des Berliner Liedermeisters erschienen auf Bosworth Music, ist sein Bestes!

Donnerstag, 27.07.2017

18.00 Uhr

Jordan Price & Band

www.joranprincetunes.com

Jordan Price ist der Beweis, dass die Welt, die immer mehr zusammenrückt mehr birgt noch mehr als politische Wirren und ökonomische Ungleichgewichte.Den Us-Amerikaner spülte es der Liebe wegen nach Eoropa - seit einem Jahr lebt Jordan Price in München- seine Musik kliengt trotzdem noch sehr amerikanisch. Man hört den Song an, dass sie in ganz klassischer Songwriter-Manier auf der Akustik Gitarre komponiert wurde - American Folk wie er klingen soll: Feine Gitarren-Pickings treffen auf sehnsüchtige Melodien und eine ebenso zarte Stimme , die Jordan auch gerne mal in die Falsett-Nähe hochschrauben lässt - manchmal klingen seine Songs traurig und verloren und können doch zugleich mit deep bis absurd-komische Texte und mehrstimmiger Gesang überzeugen. Sein aktuelle "Jordan Prince Band" EP, die er im Juli 2016 veröffentlicht hat , geht dennoch über das Prinzip US-Gitarren-Folk hinaus. Die Aufnahmen mit Band hauchen der Musik andere Farben ein, da erklingen schräg-spacige Synthesizer oder dünne Flötentöne. Ein wenig Science-Fiction ist das, im ausgesprochen schönsinnigen, mehrstimmigen Folk-Gewand. Mit "Jordan Prince Band" EP konnte er schon einige Achtungserfolge erzielen und wurde als Künstler der Woche bei der SZ sowie dem Jugendsender des Bayerischen Rundfunks PULS ausgezeichnet. Jordan Prince befindet sich gerade bei den Arbeiten zu seinem neuen Album - und weil die Sehnsucht und die Menschen in der Fremde eben einen starker Motor für die Kunst sind, wird das ein Konzeptalbum: Jeder der zwölf geplanten Songs wird sich um eine einzelne, wichtige Person drehen, deren Bekanntschaft Jordans Leben verändert hat. Das Album wird professionell 2017 releast. Aber in der Zwischenzeit kann von Untätigkeit keine Rede sein-bis zum Release des Album werden 2 bis 3 neue Musikvideos aus den vorherigen Projekten u.a der Jordan Prince Band EP und Parade veröffentlicht um diese einem größeren Publikum zugängig zu machen. Auch sind im Vorfeld eine nagelneue EP als Freedownload sowie eine Unplugged Session mit Videoreihe geplant. Wer auf Andrew Bird, Elliott Smith oder die Eels steht wird in Zukunft nichts anderes übrig bleiben also auf seinem I-Pod und Playlisten noch ein Plätzchen für Jordan Prince finden zu müssen.

20.30 Uhr

JURI

www.juri-band.de

Wird schon mal als blühender deutscher Indie -Pop betitelt. Das klingt nach geschmeidigen Briten in Röhrenjeans oder hippen Berlinern. In Wahrheit sind das die drei jungen Männer, die man gutmütig lächelnd fragt, ob sie einem für ein paar Euro den Rasenmähen. Seit Anfang 2016 versprühen Juri, Mathis und Pierre ihren Zivi-Charme auf Bühnen in ganz Deutschland und klingen dabei als hätte Bosse mit Maxim und Bilderbuch geschlafen. Inhaltlich nehmen sich JURI die Freiheit bei Bedarf Klartext zu reden. Wenn es in ihrer Debüt– EP „Neopop“ um die eigene Adoption und den verlorenen Freund geht, ist jedes Wort stechend scharf und unmissverständlich. Nebenernsten Themen geht es natürlich wie bei allen Jungs auch um eins: Frauen. Durch viele Konzerte und Festivals ist JURI eine fitte Live-Band und arbeitet aktuell im eigenen Studio an ihrem Tod durch Vitamin-D Mangel und dem Debüt Album,welches 2018 veröffentlicht wird.

Freitag, 28.07

17.00 Uhr

tbc

19.00 Uhr

Maikl Robinson & Polyphon

http://maikl-robinson.de/

Songs, gefühlvoll, melodisch, echt. Bereits seit nahezu 20 Jahren singt und schreibt Maikl Robinson für Bands im süddeutschen Raum. Und der Erfolg gab ihm Recht. Zahlreiche Preise und Newcomer-Contests hat Maikl Robinson bereits gewonnen. Zudem kamen Musikproduktionen und Veröffentlichungen im Bereich Pop bis Rock über sein 2008 gegründetes Tonstudio und Musik-Label ROCKINSON. Doch jetzt dreht es sich vorrangig wieder um seine eigene Musik. Mit Melodien, so wahr und einladend und Texten so echt und intensiv wie man sie nur selten hört, fährt er direkt auf der Überholspur übers Ohr in unsere Herzen. Wer die Musik von Joris, Johannes Örding, Mark Forster und Niels Frevert schätzt, wird mit Maikl Robinson voll auf seine Kosten kommen!

Aktuelle Live-Besetzung (Maikl Robinson & Polyphon):

Gesang/Gitarre: Maikl Robinson

Gitarre/ Gesang: Mirko Höch

Bass: Steffen Knauss

Drums: Robert Wittmaier

Neue EP erscheint 2017

21.00 Uhr

Lucie Licht

www.lucielicht.de

Köln/ November 2016 ˆ Jung, frech, wild - wo Lucie Licht auftaucht, ist gute Laune angesagt. Mit ihrem coolen Mix aus Pop und Rock mischt sie die Musikszene auf und begeistert mit deutschen Texten. "Die Sprache ist mir näher als Englisch. Auf Deutsch kann man nicht so viel verfälschen, das mag ich. Die Sprache ist echt", findet das Energiebündel. Und genau das lieben die Fans, wenn der hübsche Struwwelpeter die Bühne rockt: Lucie ist fröhlich, hat Energie und ist echt. Die sympathische Bodenständigkeit bringt die junge Musikerin aus ihrer idyllischen Heimatstadt Freudenberg mit. Hier wuchs sie mit ihren Eltern und jüngeren Schwester auf, ging zur Schule und probte mit schon mit ihrer ersten Band auf Papas Schrottplatz und machte früh Musik mit ihrem Entdecker und Produzenten, Frank Buchen. Wie das so ist, zog es sie mit 20 raus in die weite Welt: Auslandssemester in San Diego! Vollgetankt mit Sonne und coolen Songs im Gepäck ging's zurück nach Deutschland. Mittlerweile wohnt Lucie - wie sollte es anders sein - in der Gute-Laune-Hochburg Köln, besucht ihre Heimat jedoch oft zum Beispiel für Proben, Texten und Aufnahmen zum kommenden Album im größten Musikstudio Südwestfalens. In San Diego holte sie sich auch Inspiration für das erste Single "Alles läuft!". Ein leicht ironischer Song über das oberflächliche Leben unter der Sonne Kaliforniens. Das dazu gehörige Video wurde dann in Berlin gedreht und ist der coolste und kürzeste Tatort aller Zeiten. Auch bei ihrer zweiten Single ≥Karussell„ geht es wieder um das Leben selbst ˆ hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitertanzen ∑ natürlich mit dem entsprechenden Beat. Im Video zur Single "Karussell" zeigt Lucie ganz viele private Einblicke. Die Aufnahmen entstanden zufällig bei Ausflügen und Urlauben mit Freunden und wurden später zu einem einzigartigen Video kreiert.

Samstag 29.07.

16.00 Uhr

tbc

18.00 Uhr

Jack Ellister

http://www.jackellister.com/

Jack Ellister ist ein psychedelic singer songwriter aus London. Seit 2012 kommen seine Platten auf Fruits De Mer Records raus und erregten schon Aufsehen bei Shindig!, NME, TimeMazine und diversen BBC Radio Djs. Auftritte im Vorprogramm von The Pretty Things, The Bevis Frond und Vibravoid sorgten fuer einausverkauftes Debut album... in Kuerze gibt es neue Platten von ihm auf Fruits De Mer und dem spanischen label You Are The Cosmos.

Bio: Im August 2012 debuetierte Jack Ellister auf dem englischen Vinyl- und Sammlerlabel Fruits De Mer Records mit der 7" Single "The Man With The Biochopper" (inklusive einer neuen Version des Rolling Stones tracks “Citadel” von deren 'Her Satanic Majesties Request’ LP als B-Seite). Die Single bekam viel Lob in Musikpresse und Radio. Zwei Monate spaeter produzierte er zusammen mit The Pretty Things, The Bevis Frond, Anton Barbeau und Cranium Pie die ausverkaufte Doppel-7” und Tribute zum ‘White Album’: "The White EP”, ebenfalls herausgebracht von Fruits de Mer Records.In 2013 wurde Jack eingeladen um auf dem ersten Fruits De Mer festival im Borderlineclub in London zu spielen und gleichzeitig die Veroeffentlichung seiner ‘Dawn Dream Club’ EP zu feiern. Headliner waren The Pretty Things und Liveaufnahmen des eintaegigen Festivals wurden als Split 7” am Ende des Jahren herausgebracht. In 2014 und 2015 spielte Jack eine Reihe von Auftritten in Gross-Brittanien und Finland und zog von Holland nach London um. Im Winter 2015 wurde Jack’s erstes Album auf Fruits De Mer Records veroeffentlicht. Shindig! widmeten der LP eine gesamte Seite und das bekannte griechische prog/psychedelic magazine Timemazine waehlte die Scheibe zum Besten Album von 2015 und schrieb einen doppelseitigen Artikel darueber. In 2016 spielte Jack Akustikshows in Wales und Spanien und als Vorband fuer The Bevis Frond in London. Eine Split 7” und die Covers LP “Roots Conference” wurden im Januar 2017 auf Fruits De Mer veroeffentlicht. Fuer 2017 stehen Konzerte in Deutschland und England, ein Akustikalbum und ein Repress seines Debutalbums auf dem spanischen You Are The Cosmos Records an.

20.00 Uhr

Hundling

www.hundling.net

Das ist moderner HEIMATSOUND!

HUNDLING mit Band - Rhythm´n Blues, Folk-Rock, Pop und Reggae

Hundling, das ist der Münchner Phil Höcketstaller, ein Bazi, ein musikalischer Strawanzer, ein bairischer Bluesman. HUNDLING und Band streunen durch die unterschiedlichen Landschaften der amerikanischen Musiktradition - mal Rock'n Roll, mal Folk, mal Reggae, mal funky. Mit feinsinnigen Texten in Münchner Mundart, zu Themen aus dem Leben und dem Alltag und durchstreifen sie dabei ein Revier, das von München-Untergiesing bis Chicago reicht - mal liebevoll spöttelnd, mal kritisch, mal hintersinnig-fröhlich, nachdenklich oder auch mal richtig bissig (Cave Canem!) Unterstützt wir Phil Höcketstaller von einer hochkarätigen Band aus der Münchner Jazz- und Blues Szene. Allesamt virtuos an ihren Instrumenten, vertraut mit leisen wie lauten Stimmungen, von der Ballade bis zu wildem Rock'n Roll. HUNDLING war 2015 Gewinner des Heimatsound-Wettbewerbes des Bayrischen Rundfunks!