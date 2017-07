Henrik Freischlader Band

Wer ein wenig Zeit mit Henrik Freischlader verbringt, merkt schnell, dass man es mit einem besonderen Menschen zu tun hat. Ein junger Mann der alten Schule, ein Visionär im traditionellen Gewand. Er ruht in sich und tritt konsequent für eine entspannte Lebensphilosophie ein. Als Liebhaber der kleinsten Details tut er dennoch mit beneidenswerter Konsequenz, was Herz und Bauch für richtig halten. Von seinem Blick auf die Welt erzählt er in seinen Texten mit markant warmtiefkratziger Stimme, er entstaubt alte Blues-Klischees und lässt jede Tradition im Hier und Jetzt ankommen. In den letzten zehn Jahren veröffentlichte Henrik Freischlader sechs Studio- und vier Livealben; er hat mit Cable Car Records sein eigenes Label gegründet, und als Produzent anderen Künstlern zu Karrieren verholfen. Er zählt zu Europas profiliertesten Bluesmusikern und ist ein Gitarrist von Weltrang. Er teilte sich die Bühne mit Legenden wie BB King, Gary Moore, Peter Green, Joe Bonamassa und der Tedeschi Trucks Band. Die Firma Fender hat Henrik jüngst in die Artist-Familie aufgenommen und sie arbeiten gemeinsam an einem eigenen Modell: Ein Privileg, das nur wenige Ausnahmegitarristen genießen.

Ins Sudhaus kommt er mit einer achtköpfigen Band der Extraklasse. Wir versprechen eine außergewöhnliche Bluesnacht!

Henrik Freischlader – Vocals, Guitar / Moritz Meinschäfer – Drums / Dániel Szebényi – Keyboards / Armin Alic – Bass / Marco Zügner – Saxophone / Linda Sutti – Vocals / Joanne Kasner – Vocals / Harrisen Larner– Main-Vocals, Guitar