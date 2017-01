Nach den Aufsehen erregenden Wettbewerbserfolgen des Henschel Quartett Ende der Neunziger Jahre folgte eine steile Karriere, die das junge Quartett zu einem der gefragtesten Ensembles seiner Generation gemacht hat. Durch die Arbeit mit dem Amadeus Quartett, ergänzt durch Begegnungen mit Mitgliedern des Alban Berg- und des Cherubini Quartett, geht das Henschel Quartett, Christoph Henschel und Daniel Bell; Violinen, Monika Henschel, Viola und Mathias Beyer-Karlshoy; Violoncello, aus der großen Streichquartett-Tradition hervor. Bezeichnender als die in Kritiken oft besonders gewürdigte technische Souveränität ist für die vier Künstler eine musikalische Grundhaltung, die sich in der Liebe zur Musik, dem intensiven Umgang mit den Werken und einer Spontanität äußert, die das Publikum begeistert. Das Quartett spielt weit über 100 Konzerte im Jahr und ist in den großen Konzertsälen und bei den renommiertesten Festivals zu Hause.