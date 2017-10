Herbstball des Magisches Dreiecks

× Erweitern (c) Tanzmetropole Neustädtlein Herbstball Tanzmetropole

Ein Abend mit gutem Essen, interessanten Gesprächen und einer schwungvollen Tanzrunde – das erwartet Sie am Herbstball des Magischen Dreiecks 2017.

Auch in diesem Jahr findet der Herbstball des Magischen Dreiecks, dem Bündnis der Städte Crailsheim, Dinkelsbühl und Ellwangen sowie der Gemeinden Ellenberg, Fichtenau, Jagstzell, Kreßberg, Mönchsroth, Schopfloch, Stimpfach, Stödtlen, Tannhausen, Wilburgstetten und Wört, wieder in der Tanzmetropole der Familie Meiser in Neustädtlein statt.

In einmaliger Atmosphäre bietet der Herbstball ein ganz besonderes Flair und beste Unterhaltung. Egal ob für Tanzwillige, Freunde eines exklusiven kulinarischen Genusses oder für Gäste, die den Austausch mit den Größen der regionalen Politik und Wirtschaft in ungezwungener Atmosphäre suchen – der Herbstball bietet allen ein mitreißendes Programm. Musikalisch führt die bekannte Showband No Limit durch den Abend, der mit einem Sektempfang beginnt und den Gästen im Anschluss neben der erstklassigen Musik auch ein exklusives Galabuffet bietet.

Der Besuch des Herbstballs steht allen Interessierten offen. Der Einlass beginnt um 19:00 Uhr mit einem Sektempfang, der Herbstball selbst fängt um 20:30 Uhr an.