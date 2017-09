Herbstkonzert der Stuttgarter Saloniker

Die Stuttgarter Saloniker und ihr Kapellmeister Patrick Siben spielen am Sonntag, 22. Oktober im Kurhaus Bad Rappenau zum Thema Jagd und Leidenschaft auf.Während draußen der Wind Regen übers Land treibt, feiern die Musiker mit ihrem Publikum in abendlicher Runde. Mit Webers "Freischütz" und musikalischen Divertimenti, Haydns Sinfonie "Surprise", Mozarts "Kleine Nachtmusik", berühmte Opernfantasien von Lortzing und Weber sowie unschlagbare Walzermelodien wie "Ganz Allerliebst" von Emíle Waldteufel versetzen das Publikum in eine nächtlich-romantische Stimmung zwischen leidenschaftlichem Jagdfieber und melancholischer Waldeinsamkeit.Patrick Siben führt mit unverwechselbarem Charme und Witz seine Stuttgarter Saloniker durch ein atemberaubend vielfältiges Programm, das von der klassischen Konzert-Ouvertüre über die Operette, natürlich mit den traditionellen Strauss-Walzern bis hin zu Early Jazz und Swing reicht: perfekt gespielt und stimmungsvoll inszeniert!. Der besondere Saloniker-Sound vereint solistisch-luftige Nuanciertheit und orchestrale Klangfülle, weil die Stuttgarter Saloniker prinzipiell "unplugged", also rein instrumental, spielen.