Herbstkonzert VHS-Orchester

Das VHS-Orchester lädt wieder zu seinem anregenden Melodienreigen von Klassik bis Musical und Filmmusik. Mit Schuberts "Ouvertüre im italienischen Stil" zieht diesmal mediterraner Schwung durch den Saal. Mit Teilen aus Georges Bizets Oper "Carmen" kommt spanisches Feuer hinzu. Ein Leckerbissen dürfte ein Stück von Franz Krommer für zwei Soloklarinetten und Orchester werden, in dem zwei hauseigene Kräfte des Ensembles den Klarinettenklang so spritzig perlen lassen werden wie ein Glas Champagner. Im zweiten Teil geht es dann wieder in die Welt von Film und Musica.