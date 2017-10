Herbstkonzert zum Totensonntag

Am Vorabend des Totensonntags gibt das Hechingen Kammerorchester in der aus Aussegnungshalle des Friedhofs Heiligkreuz in Hechingen ein themenbezogenes Konzert. Zu Beginn des Konzertes wird vom Komponisten Arvo Pärt das Stück „Cantus in Memory of Benjamin Britten“ für Streichorchester und Glocke gespielt. Danach präsentiert das Streichorchester das „Mozart-Requiem“ in einer Bearbeitung für Streichorchester von Peter Lichtenthal.

Das Hechinger Kammerorchester wird durch Christoph Schanze dirigiert.