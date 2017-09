„Rund um die Welt“ heißt es dieses Mal beim Herbstkonzert des Akkordeon-Clubs im Palatin. Die Zuhörer und Zuhörerinnen gehen mit den beiden Orchestern auf eine Reise quer über die Kontinente. Dvoráks Symphonie Nr. 9 “Aus der Neuen Welt“ entführt das Publikum nach Amerika, “Finlandia“ von Sibelius wie auch die “Irische Suite“ in den Norden Europas, “Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien“ von Franz von Suppé und die “Balkan-Impression“ bringen das Publikum in den Süden Europas. Das 2. Orchester reist zu einem “Rendez-vous mit Gershwin“ nach Amerika, lädt mit “I love Paris“ in die Hauptstadt Frankreichs ein und schließlich landen alle Gäste mit der “Russischen Fantasie“ im Reiche der Zaren. Die Originalstücke für Akkordeon wie auch die Bearbeitungen berühmter Komponisten werden das Publikum begeistern.