Herbstprüfung - Turnierhundesport

Turnierhundesport bedeutet sportliche Leistungen von Mensch und Hund in einer gewissen Zeit! An diesem Samstag messen sich viele Hundesportler der Umgebung und zeigen, gemeinsam mit ihrem Hund, ihr können.An diesem Tag sehen sie die Sportler im Geländelauf, dem Competition-Speed-Cup oder auch dem Dreikampf antreten und glänzen.Viele der Mensch- Hunde- Teams werden zudem versuchen in die nächt bessere Klasse aufzusteigen.Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich bei einem Kaffee/einem Bier oder einem kühlen Getränk von unseren Hundesportlern begeistern! Auch für Snacks, Kuchen oder warmes Essen ist bei uns gesorgt!Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.vdh-metzingen.de !