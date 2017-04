„#HereIstand. Martin Luther, die Reformation und die Folgen“

So lautet der Titel eines Ausstellungsprojektes, das mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes zum Reformationsjubiläum realisiert wurde.

Mit modernen, wissenschaftlich fundierten und attraktiv gestalteten Info-grafiken zeigt die Ausstellung die wichtigsten Stationen der Reformationsgeschichte und ihre Auswirkungen bis heute. Ausgehend von der Biographie Martin Luthers wird ein Blick in die Zeit vor der Reformation geworfen.

Anschließend richtet die Schau ihren Fokus auf die reformatorische Dynamik, die sich nach Luthers Veröffentlichung seiner 95 Thesen gegen den Ablasshandel entspann, und behandelt zentrale Fragen der Reformationsgeschichte. Was war eigentlich das Neue an Luthers Theologie? Was passierte in Wittenberg 1517? Wie verbreitete sich die neue Lehre?

Vom 01.05. bis 31.10.2017 wird die Posterausstellung auch in Evangelischen Stadtkirche Bad Rappenau zu sehen sein. Die Kirche ist in den Sommermonaten täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.