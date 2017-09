Herman Katha's Busch-Werk

Musik, die mehr hergibt, als nur Töne! Rhythmen, die nicht nur grooven, sondern den Körper bis zu den Haarwurzeln pulsieren lassen! Ein Hörgenuss, der nicht bei den Ohren endet, sondern die Wahrnehmung komplett auf den Kopf zu stellen vermag.

So definieren die Busch-Werker Musik. Sie stellen in ihren Konzerten die alten rituellen Trancekulte Westafrikas und Brasiliens in den Kontext unserer zeitgenössischen Musik. Seit mehr als 15 Jahren ist das Ensemble ein Garant für diese perkussive Musik die ihresgleichen sucht. Wer je in einem Konzerte von Busch-Werk die unglaubliche Wucht dieses Ensembles erlebt hat, der weiß, was zu erwarten ist: ein Fest des Groove, das von den fünf Busch-Werkern, gemeinsam auf der Bühne zelebriert wird! Busch-Werk schlägt die musikalischen Brücken zwischen den unterschiedlichsten musikalischen Welten. Das 5-köpfige Ensemble unter der Federführung des leidenschaftlichen Percussionisten Herman Kathan ist mit diesem Metier bestens vertraut. Mit dem neuen Programm hat sich das Ensemble in einen Bereich hineingespielt, mit dem sich die Musiker seit Jahren intensiv auseinandersetzen: Trance!

Die Besetzung gestaltet sich folgendermaßen:

Herman Kathan: brasilianische und afrikanische Percussion, Berimbao

Norbert Schubert: kubanische und afrikanische Percussion

Tiemo Feldmann: brasilianische und afrikanische Percussion

Dirk Friederich: brasilianische und westafrikanische Percussion

Stephan Frommherz: brasilianische und afrikanische Percussion