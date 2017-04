Hermann Lenz×Eugen Rapp

Seltsamer Abschied ist der siebte Band in der autobiografischen Romanfolge Vergangene Gegenwart des Stuttgarter Autors Hermann Lenz. Der Bericht erzählt das Leben des schwäbischen Schriftstellers Eugen Rapp, dieses Außenstehers, in den siebziger Jahren. Unerwartete Veränderungen treffen das Leben des nun 60-Jährigen: Die Mutter Rapps stirbt; aus dem Haus, in dem er 47 Jahre gelebt hat, muss er ausziehen und Abschied nehmen von Stuttgart und dem Schwabenland. Als Sekretär des Schriftstellerverbandes wird er abgewählt. Eine weitere Veränderung: er verliert seinen bisherigen Verleger.„Im wechselnden Licht, das sich heuer immer wieder als heller Schein ausgebreitet hatte, lagen Häuser zwischen Gärten, und die Eisenbahn machte einen weiten Bogen um den Rosensteinpark. Dies alles berührte ihn schmerzhaft, und er dachte: bleibe hier. Es schien, als wolle ihn der Sommer überreden, Stuttgart nicht zu verlassen.“Hermann Lenz, Seltsamer Abschied.

Am 21. Mai 2017 um 17 Uhr im Foyer Schauspielhaus