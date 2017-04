Herr Peters, der Udo & Frau van Oijen

× Erweitern Foto: Martinello Herr Peters, der Udo und Frau van Oijen

„Heiter und mit Wonne“ und in ungewöhnlicher Besetzung setzen die drei an diesem Abend der Speisekarte in unserem Waldbiergarten noch ein paar leckere und handgemachte musikalische Gerichte obendrauf.

Aus ihrem Kochbuch voller Töne präsentieren sie eine feine Auswahl unterschiedlicher Musikstile, Rhythmen und Klangfarbe, die in den letzten Jahren u.a. auch an den Tübinger Jazz & Klassiktagen zu hören und zu sehen waren. Die einzelnen Gerichte tragen Namen wie: 'Romanze im 3/4tel Takt', 'Afrikanischer Flohhüpfer', 'Fink&BO', 'Vinicius&Omar', 'Almdudler', 'Norbert fährt ins Blaue' oder 'Tränensüßer Walzer'. Zu ihrem Kochgeschirr gehören: eine akustische und eine E-Gitarre, ein E-Piano und zwei Mikrofone.

Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Lagerfeuerabend mit einem ordentlichen Teller voll guter Musik!