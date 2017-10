Herr Peters, der Udo & Frau van Oijen

× Erweitern Foto: Martinello Herr Peters, der Udo und Frau van Oijen

Mit den Taschen voller Töne schauen die vier im Latour vorbei und freuen sich dem werten Publikum ihren heiteren Mix aus Musikstilen, Grooves, Sounds & Songs aller Art zu präsentieren. Da Frau Marx nicht wirklich singen mag, übernehmen das Herr Peters und Frau van Oijen. Die greifen dazu auch noch in Saiten oder Tasten. Dafür lässt sich Frau Marx dann aber an den Drums nicht zweimal bitten und kehrt tüchtig mit den Besen oder schlegelt herzhaft mit den Stöcken ihre Felle. Der Udo greift dazu kräftig in die Saiten seiner E-Gitarre und überreicht dem Amp tolle Riffs und Lines. Markenzeichen dieses verspielten Quartetts: schöne Melodien, coole Grooves, prima Sounds, ganz nette Texte und immer wieder mal süßer Satzgesang. Das Besteck: Eine klassische und eine E-Gitarre, ein E-Piano, ein kleiner Syntheziser, zwei Mikrofone und ein SchlagzeugFreuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend.

Herr Peters - Gesang, Gitarre, E-Piano

Udo Libutzki - E-Gitarre

Frau van Oijen - Gesang, kleiner Tastenbass

Hannah Marx - Schlagzeug