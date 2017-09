Herr Peters & Co feat. Joo Kraus

Vorhang auf für ein besonderes Konzert im altehrwürdigen Saal des Kino Löwen.

Für Herrn Peters geht an diesem Abend ein kleiner großer Wunsch in Erfüllung: JOO KRAUS an der Trompete. Der ECHO-Jazzpreisträger ist in der Stadt. Sein stilvolles Spiel, der weiche Ton, die coolen Sounds und sein Scatgesang sind großes Ohrenkino und weit über die Landesgrenzen bekannt.

Mit einer hörenswerten Besetzung aus eingespielten Profis, Semiprofis und Newcomern wird die Musik von Herrn Peters an den Start gebracht. Und es groovt. Von „African Springbok“ über „Tigran“ bis zu „Marimballo“ plus einer Prise Blauer Landmusik. Jede Menge schöner Töne, garantiert! Und die Stimmen von Frau van Oijen und Herrn Peters klingen wunderbar zusammen.

Besorgen Sie sich ein Glas Rotwein, lehnen Sie sich in die Kinosessel und genießen die Atmosphäre aus wohligen Klängen bei Schirmlampen und Kerzenschein.

Die Löwen werden sich freuen!

Besetzung:

Herr Peters & Co:

Martin Peters, Voc, Git, Piano, Komp.

Udo Libutzki, E-Gitarre

Corinne van Oijen, Voc

Hannah Marx, Drums/Perc.

Markus Bodenseh, Bass

Torsten Krill, Drums

André Weiß, Piano

feat. JOO KRAUS, Trompete/Flügelhorn