Hereinspaziert! Meine Damen und Herren, liebes Publikum!

Lassen Sie sich entführen – in eine kleine fantastische Welt von Herrn und Frau Sommerflügel und ihrem Zirkus. Ein Koffer voll Licht, eine vergebliche Schmetterlingsdressur, eine zarte Liebesgeschichte zwischen einem Wal und einem Schiff. Erleben Sie die schrecklich schöne Geschichte einer Maus, die von einer Katze begehrt wird. Eine halbe Stunde komödiantisch possierliche Gaukelei. Die kleine kuriose Tierwelt, die Herr und Frau Sommerflügel aus ihrem magischen Koffer hervor zaubern, interessiert sich hauptsächlich für das Fressen. Und so dienen in diesem Zirkus die Kunsttücke allein dazu, sich an etwas anzupirschen, das man gerne haben möchte. Nicht jede Jagd ist erfolgreich. Etwas einfangen zu wollen, das kann so schön vergeblich sein, wie den Schatten eines Schmetterlings in einem Taschentuch festhalten zu wollen. Mit einer Fülle charmanter Tricks benutzen die beiden Schausteller ihre Menagerie dazu, sich gegenseitig zu verführen. Denn um nichts anderes geht es hier, als um etwas von dem anderen haben zu wollen. Eine halbe Stunde voll zaghafter, raffinierter, tollpatschiger Versuche, sich etwas zu nähern, das man begehrt.

P.S. Und vergessen Sie nicht, den Vogel zu füttern, der unter Ihrem Hut wohnt!