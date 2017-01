Herzog Meyer Lewin Adam und Brugger

An diesem Studentenabend im Bix trifft die Stuttgarter Saxophonistin Marie Herzog auf den bereits mit eigenem Trio etablierten Pianisten Fabian Meyer, den in Nürnberg studierenden Bassisten Philipp Lewin und den ebenfalls in Stuttgart studierenden Schlagzeuger Thilo Adam. Ergänzt wird die klassische Quartettbesetzung um den Stuttgarter Studenten Bastian Brugger am Tenorsaxophon, welcher seinen ganz eigenen Ton beifügt.

Stilistisch frei wandelnd zwischen cool, fast klassisch und groovend, mit einigen Standards, Eigenkompositionen und Ausflügen in eine freiere Ästhetik des Zusammenspiels, so gestaltet sich dieses Konzert.

Besetzung: Marie Herzog (sax); Bastian Brugger (sax); Fabian Meyer (p); Philipp Lewin (b); Thilo Adam (dr)