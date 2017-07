Konzert der Stadtkapelle Bad Mergentheim und des Hornistenzugs des Historischen Schützen-Corps. Das wohl bekannteste Mitglied des Schützen-Corps war Herzog Paul Wilhelm von Württemberg. Am 07. Sept. 1831 wurde ihm das Ehrenbürgerrecht der damaligen Oberamtsstadt Mergentheim verliehen. Aus diesem Grund findet in diesem Monat der Herzog-Paul-Abend statt. Programm: 10.30 - 15.00 Uhr Vorderlader Preisschießen auf dem Schießstand im Schüpferloch 19.00 Uhr Antreten der Garden und Wehren am Torwachhaus in der Mühlwehrstraße, Marsch zur Wandelhalle 19.20 Uhr Salutschießen zu Ehren der Ehrenbürger der Stadt Bad Mergentheim vor der Wandelhalle 19.30 Uhr Musikalischer Festabend in der Wandelhalle Historische Ehrenbürgerbriefübergabe, Grußworte, Ehrungen