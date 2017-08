Hesse im Tessin

Sabine Niethammer und Angela von Gündell begegnen dem berühmten Schriftsteller in seinen Erinnerungen an seine Tessiner Zeit und seinen Werken, die dort entstanden sind; im szenischen Dialog und eingefasst in klassische Musik, die Hesse liebte.

Aber an diesem Abend soll nicht nur der Geist angeregt und gesättigt werden, Tessiner Spezialitäten zubereitet von Tobias Raidt werden die Gäste auch kulinarisch verwöhnen... ein runder Abend.

Schauspiel: Sabine Niethammer und Angela von Gündell

Am Cello: Angela von Gündell