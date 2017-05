Hans-Peter Hiby - Saxophon

Michael Bardon - Kontrabass

Paul Hession - Schlagzeug

Das 2017 neu gegründete Hiby-Bardon-Hession Trio arbeitet im Bereich des Free Jazz und der europäischen Improvisationsmusik. Die komplexen Strukturen ihrer Improvisationen verraten bei aller explosiven Dynamik einen hohen Grad an Sensibilität und erzählerischem Ausdruck. Dem Trio ist es wichtig, nicht durch festgelegte Vorlagen eingeengt zu sein, um so musikalischem Ausdruck und Gefühlen freien Lauf lassen zu können, mit Raum, Umgebung und allen äußeren und inneren Einflüssen zu arbeiten und zu spielen, um diese in einem gemeinsamen Dialog weiterzuentwickeln. Ein extrem spannender Prozess für Zuhörer und Musiker.