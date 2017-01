Hofmann&Lindholm öffnen den Raum für das Verschwinden und laden ihr Publikum dazu ein, taktisch in Deckung zu gehen: Zuschauer werden aufgefordert, sich in einem Setting, das überwiegend aus Schränken besteht, zu verstecken, in Deckung zu gehen, zu verschwinden, unterzutauchen. Es gilt, sich unsichtbar zu machen oder in der Position des stillen Beobachters zu verharren. hiding piece kann als Tanzstück, begehbare Installation, als Bewegungsstudie oder auch als Intuitionsübung und Verhaltenstraining für den Ernstfall erlebt werden. Vor dem Hintergrund zunehmender Unsicherheit an öffentlichen Plätzen, ausgelöst durch die global wachsende Gewaltbereitschaft und Anschläge wie in Paris und Brüssel, thematisieren Hofmann&Lindholm das Phänomen der Zuflucht im toten Winkel, im Versteck, im Hinterhalt