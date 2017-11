Hike - Berlin

Die Hike Gründer AERZ & Lindwood sind wieder „Enroute“ und legen einen Zwischenstop in der Romantica ein. HIKE verkörpert zeitgenössischen Techno mit klaren New School Anleihen, doch vergisst man dabei keinesfalls die Wurzeln dieser Gegenkultur.Nach ihren erfolgreichen Showcases in Mannheim und Kopenhagen schlagen die beiden Techno Virtuosen nun in der Bar Romantica auf.Hike ist mittlerweile zur Heimat vieler internationaler Künstler geworden, wie zuletzt durch das Release vom Italienischen duo Fresh Poison, das es in die Sets und die Radioshow von John Digweed schaffte. Aber auch regional sind die Berliner Wanderfans fündig geworden. J.Blofeld, der Mannheimer, der mit seinem Track „NoLine“ für Furore sorgte und direkt zum Dauerbrenner in den Sets von Karotte wurde und dessen Mix für’s Faze Magazin zierte.Auch in Zukunft dürfen wir gespannt sein, die Platte „Light Has No Shadow“ von Lindwood steht gerade in den Startlöchern, mit Remix Unterstützung von keinem geringeren als der Detroit Legende DJ T-1000 a.k.a. Alan Oldham. Einer der gefragtesten Live-acts in der Szene, Saytek Live wird ebenfalls eine Platte veröffentlichen, die er live im Berliner Sisyphos aufgenommen hat. Mit einem Remixer, der wirklich jedem bekannt sein sollte, „Kevin Saunderson“ einer der Mitbegründer des Detroit Techno.Also schnürt eure Wanderschuhe, es gibt feinsten Berliner Underground Techno auf die Ohren!