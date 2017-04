Hilde Domin "Deine Stimme, die mich umarmt hat"

Wenigen zeitgenössischen Lyrikern ist es vergönnt, mit ihrer Dichtung einen so weiten Kreisengagierter Leser zu gewinnen. Hierin spiegelt sich Hilde Domins unkonventionelle und zugleich tief bewegende Art, prägende Lebenserfahrungen in Worte zu fassen. Sie ist eine der bekanntesten Lyrikerinnen Deutschlands. In eigenwilliger Sprache, die klaren Gedankenin reiche Bilder gefasst, verarbeitet Hilde Domin ihre prekäre Wanderexistenz im 20.Jahrhundert. Kindheit und Vertreibung, Liebe und Tod, Exil und Heimkehr, Verletzlichkeit und unbändige Kraft: Hilde Domins Selbstbegegnung ist zugleich Begegnung mit existenziellen Erfahrungen des Menschseins überhaupt. Vera Bauer, Spezialistin für literarische Bühnenprogramme, hat die couragierte Zeitzeugin, in den 90er Jahren in ihrem Heidelberger «Turm» besucht und ihr diese Hommage gewidmet. Mit dem Klang des Violoncellos begleitet Vera Bauer ihr Lebensbild aus Lyrik, Prosa und autobiographischen Texten der Dichterin: ein eindringliches, persönliches Künstlerportrait.