Hilfe, unser Lehrer ist ein Frosch

Sita lebt mit ihrer Mutter direkt am Flussufer. Sie liebt Tiere, fährt viel Rad und geht gern zur Schule. Vor allem der Unterricht bei Herrn Franz macht ihr Spaß. Doch irgendwas stimmt mit Herrn Franz nicht. Denn immer wenn Sita mit ihm über ihr Lieblingstier, den Frosch, reden will, benimmt sich der Lehrer so komisch. Eines Tages findet sie heraus, wo das Problem liegt. Herr Franz ist nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Frosch. Wenn in seiner Gegenwart Frösche auch nur erwähnt werden,werden zuerst seine Hände grün, sein Hals aufgebläht und bald sitzt er selber als kleiner Frosch auf dem Boden. Erst finden Sita und ihre Klassenkameraden das merkwürdig. Doch bald schon hat die Klasse noch mehr Spaß mit Herrn Franz – vor allem draußen im Matsch, wenn alle zusammen herumhüpfen können. Als jedoch ein neuer Direktor an die Schule kommt, muss sich Herr Franz vorsehen. Denn der neue Direktor heißt Storch. Und als solcher hat er es auf Frösche abgesehen. Vielleicht könnte ja Sitas Mutter bei dem Problem helfen. Schließlich ist sie Tierärztin. Aber sie hat immer so viel zu tun und nie wirklich Zeit für ihre Tochter. Also muss Sita allein alles versuchen, um ihren Lieblingslehrer vor Direktor Storch zu schützen. Mit der fantasievoll und kindgerecht erzählten Geschichte, die auf dem gleichnamigen Kinderbuch basiert, ist der niederländischen Regisseurin Anna van der Heide ein bezaubernder Film für die ganze Familie gelungen, ein tierischer Spaß, von der ersten bis zur letzten Minute.Freigegeben ohne Altersbeschränkung. Empfohlen ab 6 Jahren.