Himmelfahrtsmesse

1596 erhielt laut Rechnungsbücher ein nicht näher benannter Musiker Honorar dafür, eine Nonne des Monasterio de la Madre de Dios de Constantinopla in Madrid im Spiel des „bajón“ (Bassdulcian) zu unterrichten. Weitere Quellen belegen, dass später für andere Klöster auch Dulciane angeschafft wurden. Dass diese von Nonnen gespielt wurden erscheint zunächst überraschend, liegt jedoch nahe, da die Sängerinnen Basslagen nicht erreichen konnten, Männern der Zutritt zu Klöstern nicht erlaubt war und es in Spanien Ende des 16. Jahrhunderts üblich war, Rohrblattinstrumente für Gottesdienste einzusetzen. Das Programm dieser beiden exzellenten Ensembles – bei Tiburtina wirkt u.a. Hana Blazíková mit, Capella de la Torre mit Kathatina Bäuml gewinnen 2016 den ECHO – vereint Frauenstimmen mit Blasinstrumenten und lässt diese historische Praxis aufleben. Es folgt dem Ablauf einer Messe in Kombination von Tomás Luis de Victorias sechsstimmigem Satz Vidi speciosam als Ordinarium mit Proprium für das Fest Mariae Himmelfahrt. Gregorianische Klangpracht pur!